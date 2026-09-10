Una notte di grande musica per salutare l’estate. Quartu si regala, domani 11 settembre, un concerto con artisti di riconosciuta fama internazionale, perché il talento va celebrato e la cultura valorizzata.

Il live Ballate di fine estate: storie, chitarre e canzoni tra la Sardegna e Roma vedrà salire sul palco Luca Carocci, Roberto Angelini, Emanuele Contis e Filippo Cornaglia. Uno spettacolo nel quale la scuola cantautorale romana incontra il suono e le suggestioni della Sardegna. L’appuntamento di domani è presso l’Ex Caserma di via Roma alle 21.30.

Sul palco, le voci e le chitarre di Carocci e Angelini si intrecceranno con il sax di Contis e la batteria di Cornaglia, in un concerto pensato più come una serata tra amici. Il coordinamento organizzativo è affidato all’Associazione Enti Locali per le attività culturali e di spettacolo.

© Riproduzione riservata