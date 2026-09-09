Stop al caldo intenso: allerta in Sardegna, rischio di temporali fortiAvviso della Protezione civile, attesi fenomeni intensi soprattutto sui fronti occidentale e centro settentrionale dell’Isola. Poi piogge possibili dall’Ogliastra alla Gallura
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Ancora caldo intenso, ma sta finendo. Confermato per domani il calo delle temperature, con un ritorno sulle medie del periodo che si attestano a meno 10 gradi rispetto a quelle vissute degli ultimi giorni. E col fresco arrivano anche i temporali.
Sull’entità del fenomeni regna l'incertezza. Alcune proiezioni modellistiche indicano per i settori centro-settentrionali dell’Isola la possibilità di piogge molto forti accompagnate da forti raffiche di vento con intensità fino a ciclone mediterraneo, a causa di un fronte in avanzamento dall’Atlantico. Altre prevedono una riduzione dell’intensità prima dell’arrivo della perturbazione sulle coste sarde.
Intanto la Protezione civile mette le mani avanti e avvisa la popolazione: il centro funzionale decentrato delll’Arpas ha emesso un avviso di allerta di colore giallo che interessa l’Oristanese, il Logudoro e tutte le aree nord-occidentali della Sardegna.
Il peggioramento è atteso tra la prossima mezzanotte e l’alba di domani, giovedì 10 settembre. Piogge sono attese anche – nel pomeriggio – tra Gallura, Baronia e Ogliastra.
(Unioneonline/E.Fr.)