Vertice sulla viabilità nelle strade interessate dagli scavi per il Tyrrhenian LinkRiunione convocata dalla Città metropolitana con i sindaci dei comuni coinvolti dalle attività del cantiere di Terna. Dibattito anche in Consiglio a Sinnai
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Vertice, giovedì alle 10 nella sede della Città metropolitana di Cagliari, per discutere sulla viabilità nelle strade interessate ai lavori di Terna per la messa in opera dei cavi sotterranea del Tyrrhenian Link.
La riunione aperta alle amministrazioni interessate è stata convocata dalla vice sindaca della Città metropolitana, Barbara Pusceddu, sindaca di Sinnai, comune particolarmente interessato al problema come quelli di Settimo e Maracalagonis.
Finora le strade interessate sono state ridotte in pessime condizioni che stanno suscitando la contestazione generali degli automobilisti.
Il tema sarà anche al centro del dibattito in Consiglio comunale a Sinnai, chiamato venerdì a discutere una interrogazione della minoranza consiliare, critica in merito soprattutto sulla circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis, con la carreggiata ridotta davvero male dagli scavi finora realizzati e ancora da concludere.
Contestazione anche a Maracalagonis. Tutti chiedono il rifacimento totale della carreggiata per rimettere il traffico davvero in sicurezza.
Raffaele Serreli