È stata ripristinata la pompa di pescaggio della fonte di San Giorgio, dopo il furto avvenuto alcune settimane fa che aveva lasciato temporaneamente inutilizzabile uno dei luoghi simbolo del paese. L’intervento di ripristino è stato possibile grazie all’acquisto di una nuova pompa da parte dell’amministrazione comunale di Suelli. Il gesto increscioso aveva suscitato amarezza nella comunità del piccolo centro della Trexenta, non solo per il danno materiale ma anche per il valore simbolico di un'area legata alla tradizione religiosa e alla storia del territorio.

La fonte di San Giorgio, secondo la tradizione, è il luogo in cui il Santo Vescovo avrebbe fatto sgorgare miracolosamente l’acqua circa mille anni fa per dissetare viandanti, lavoratori delle campagne e abitanti della zona. Ancora oggi rappresenta un punto di riferimento per la comunità locale. Con il ripristino della pompa, la fonte è tornata pienamente fruibile. Il Comune ha provveduto al rimontaggio dell’impianto, restituendo alla cittadinanza un servizio considerato prezioso e parte integrante della memoria collettiva di Suelli. Soddisfazione da parte del sindaco Massimiliano Garau che, sui suoi canali social, aveva definito l’autore del furto “un buontempone”. «Rivolgo a tutti un appello affinché i beni comuni vengano sempre rispettati - dice il primo cittadino - in particolare i luoghi che, come la fonte di San Giorgio, rappresentano un patrimonio storico, culturale e spirituale della comunità».

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