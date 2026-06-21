Prenderà ufficialmente il via martedì 23 giugno la nuova legislatura del Comune di Suelli con l’insediamento del Consiglio comunale e la nomina della Giunta guidata dal sindaco rieletto Massimiliano Garau. Un appuntamento istituzionale che segna l’avvio del nuovo mandato amministrativo e che, come sottolinea il primo cittadino, rappresenta un momento importante per l’intera comunità del piccolo centro della Trexenta.

Appuntamento alle 20 nell'aula consiliare del Comune di Suelli. «Per me questo rappresenta il quarto mandato consecutivo da sindaco, un percorso che porta con sé esperienza e consapevolezza. Ma, nonostante il tempo trascorso e il cammino fatto insieme, l’emozione che provo oggi è ancora quella del primo giorno», ha dichiarato Garau, evidenziando come restino immutati il senso di responsabilità e l’entusiasmo verso l’impegno amministrativo. La seduta inaugurale sarà aperta alla partecipazione dei cittadini, invitati a prendere parte a questo momento di avvio della nuova consiliatura. Seguirà un breve momento conviviale.

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