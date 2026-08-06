Sarroch, tornano i Mercatini del Borgo di Porto Columbu: al via la quinta edizioneLa parte musicale inizierà alle 21.30 con "Cantus de is Aiaus", concerto meditativo in lingua campidanese proposto da Maria Laura Corona
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Prende il via questa sera, al Parco Urbano di Porto Columbu, la quinta edizione dei Mercatini del Borgo, la rassegna organizzata dal Centro Commerciale Naturale S'arrocca che, anche quest'anno, animerà le località di Perd'e Sali e Porto Columbu con un calendario di appuntamenti dedicati alla valorizzazione del territorio.
L'iniziativa propone un percorso tra artigianato, prodotti enogastronomici locali, degustazioni, laboratori, attività per bambini e spettacoli, con l'obiettivo di creare occasioni di incontro per residenti e visitatori durante la stagione estiva.
Il programma della serata inaugurale prenderà il via alle 20 con l'apertura degli stand e un laboratorio dedicato ai più piccoli. Alle 20.30 spazio alla degustazione dei vini Ariu, mentre alle 21 Veronica Lecca, architetta olistica e home coach, guiderà l'incontro "Il benessere passa dalla tua casa", un'esperienza dedicata al rapporto tra abitazione e benessere personale.
La parte musicale inizierà alle 21.30 con "Cantus de is Aiaus", concerto meditativo in lingua campidanese proposto da Maria Laura Corona. A chiudere la serata, alle 22.30, sarà l'esibizione di Seiren, con le sonorità dell'handpan di Michele Murru.
I Mercatini del Borgo torneranno al Parco Urbano di Porto Columbu anche nelle serate del 13, 20 e 27 agosto e del 3 settembre, confermando una manifestazione che, giunta alla sua quinta edizione, rappresenta ormai un appuntamento fisso dell'estate nel litorale di Sarroch.