Doppio appuntamento con cultura e arte ad Assemini venerdì 7 e sabato 8 agosto. Si comincia venerdì alle 21 con Sabina Guzzanti con un evento organizzato da “La Via del Collegio” nell’ambito del fitto cartellone de "L'Estate Asseminese 2026" in collaborazione con il Comune guidato da Mario Puddu e l’Associazione Turistica Pro Loco di Assemini.



Lo spettacolo “Liberidì Liberidà”, scritto, diretto e interpretato da Sabina Guzzanti, si svolgerà negli spazi dell’Anfiteatro comunale di Assemini, per una produzione e distribuzione Savà Produzioni Creative, con ingresso gratuito limitato solo dal numero dei posti a disposizione.



L’attrice e sceneggiatrice non perde mai occasione per esprimere le proprie posizioni in merito allo stato delle cose in materia di libertà del pensiero, tema che le è molto caro. Con il suo inconfondibile stile, che mescola ironia tagliente e critica sociale, "Liberidì Liberidà" invita gli spettatori a riflettere su cosa significhi essere veramente liberi in un’epoca di grandi cambiamenti e incertezze.



Nell’ambito della rassegna “Estate al parco”, organizzata con il patrocinio del Comune di Assemini, sabato 8 agosto al Parco delle Terrecotte alle 21 comincerà una serata di musica, tradizione e arte in cui verrà ricordato l’indimenticabile street artist Davide Pils, scomparso tre anni fa, attraverso immagini e testimonianze di chi lo ha conosciuto, come amici, altri artisti e colleghi. Sarà presente anche l’amministrazione comunale, che di recente ha stanziato una somma importante per il recupero e la valorizzazione delle opere con cui Pils ha abbellito il paese e di alcuni monumenti di grande impatto storico e artistico.



«Si tratta di una iniziativa importante», commenta il sindaco Mario Puddu, «abbiamo deciso di individuare le risorse per sottolineare quanto ad Assemini convivano la storia più antica con l’arte più moderna: da un lato, infatti, è possibile ammirare monumenti del passato, e dall’altro godere della bellezza delle realizzazioni più recenti».



Sarà una serata speciale: un appuntamento pensato per valorizzare le radici del paese e il sapere dei suoi artigiani. Saranno presenti stand espositivi e laboratori, dove gli artigiani asseminesi mostreranno dal vivo antichi mestieri, tecniche e lavorazioni tramandate nel tempo. Ad accompagnare l'evento ci sarà la musica tradizionale sarda, per creare un'atmosfera che unisce cultura, identità e condivisione.



«Sarà un momento per ritrovarsi, condividere ricordi e anche per rendere omaggio a una persona che ha lasciato un segno nella nostra comunità», spiegano gli organizzatori, «guardando al futuro senza dimenticare il valore delle nostre tradizioni».

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