Via libera alla convenzione tra i comuni di Donori e Siliqua per la gestione in forma associata dell’ufficio di segreteria comunale. L’accordo decorrerà dall’entrata in servizio del nuovo segretario comunale. La gestione associata della segreteria, espressamente prevista dall'art. 98 del Tuel (Testo unico degli enti locali), ha un duplice vantaggio: l’abbattimento dei costi del servizio con i due comuni che si divideranno le spese e la condivisione di alte competenze professionali. Con il nuovo accordo firmato dal paese del Parteolla si scioglierà la precedente convenzione che Donori aveva stipulato con i comuni di San Basilio, Armungia e San Nicolò Gerrei.

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