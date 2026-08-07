Ancora disagi per la continuità territoriale. Questa mattina due voli Aeroitalia da Cagliari per Roma Fiumicino e uno sulla rotta inversa sono stati cancellati.

È quanto risulta dal sito di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas.

I voli cancellati sono quello delle 6 del mattino e quello delle 10.20 da Cagliari, quello delle 9.15 da Fiumicino.

La tratta è quella interessata da problemi all’impianto di pressurizzazione che hanno imposto per due volte in un giorno il rientro a Fiumicino del mezzo con destinazione Cagliari.

L’assessora ai Trasporti Barbara Manca sulla vicenda ha chiesto verifiche all’Enac: «La sicurezza dei passeggeri è prioritaria, ma vorrei rassicurare tutti sul fatto che i controlli di sicurezza in Europa sono i più rigorosi a livello mondiale».

(Unioneonline/L)

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