Continuità, ancora disagi: cancellati in mattinata tre voli sulla tratta Cagliari-FiumicinoSono quelli delle 6 e delle 10.20, è la stessa tratta interessata due giorni fa da problemi all’impianto di pressurizzazione
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Ancora disagi per la continuità territoriale. Questa mattina due voli Aeroitalia da Cagliari per Roma Fiumicino e uno sulla rotta inversa sono stati cancellati.
È quanto risulta dal sito di Sogaer, la società di gestione dell’aeroporto Mario Mameli di Cagliari-Elmas.
I voli cancellati sono quello delle 6 del mattino e quello delle 10.20 da Cagliari, quello delle 9.15 da Fiumicino.
La tratta è quella interessata da problemi all’impianto di pressurizzazione che hanno imposto per due volte in un giorno il rientro a Fiumicino del mezzo con destinazione Cagliari.
L’assessora ai Trasporti Barbara Manca sulla vicenda ha chiesto verifiche all’Enac: «La sicurezza dei passeggeri è prioritaria, ma vorrei rassicurare tutti sul fatto che i controlli di sicurezza in Europa sono i più rigorosi a livello mondiale».
(Unioneonline/L)