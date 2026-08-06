Più che una vacanza toccata e fuga nel Sud dell’Isola, sono stati quattro giorni da incubo. «Il gestore del bed and breakfast ha minacciato di mandarci via perché nostro figlio è autistico», sostengono Valeria e Massimiliano, coppia romana che ha scelto una casa vacanza di Geremeas per trascorrere qualche giorno al mare. «Nessuna discriminazione nei confronti del bambino, sono stato io vittima di minacce da parte della signora, un episodio molto spiacevole che spero non ricapiti più», dice l’host del b&b.

L’avventura - spiacevole per tutti - è iniziata il 31 luglio con l’arrivo della famiglia nella struttura ricettiva della costa quartese, presa in affitto su Airbnb. Moglie con marito, figlio di 10 anni, suocera e domestica al seguito. Una storia finita nella cronaca nazionale - sul Corriere della Sera - e confermata al telefono dai protagonisti con due versioni.

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