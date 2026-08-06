La festa in onore di Sant'Antioco e Santa Mariedda si avvia oggi alla conclusione, confermandosi ancora una volta soprattutto come un momento di intensa devozione e partecipazione per l'intera comunità. Le celebrazioni religiose hanno richiamato a Senorbì numerosi fedeli fin dall'inizio dei festeggiamenti. Tra i momenti più significativi la tradizionale processione del 31 luglio con il simulacro di Sant'Antioco, che quest'anno è stata caratterizzata da un'importante novità: per la prima volta la statua del santo ha sfilato per le vie del paese sul nuovo cocchio realizzato grazie a un lungo lavoro collettivo durato circa dieci anni.

L'opera, destinata a rimanere patrimonio della comunità parrocchiale, è nata da un'idea dell'ex parroco don Nicola Ruggeri. Il progetto ha preso forma dal recupero di un vecchio carro, completamente trasformato grazie all'impegno di numerosi volontari e al sostegno di attività commerciali, associazioni, Comune e dei comitati che negli anni hanno organizzato la festa. Un segno concreto della collaborazione dell'intera comunità per valorizzare una delle tradizioni religiose più sentite del paese.

Grande partecipazione anche ieri, 5 agosto, alla processione di Santa Mariedda. Il simulacro della santa è stato accompagnato dai fedeli dalla parrocchia di Santa Barbara fino alla chiesetta campestre di Santa Maria della Neve, dove questa mattina è stata celebrata la messa conclusiva, ultimo appuntamento del programma religioso. Con la conclusione delle celebrazioni liturgiche, la festa vivrà questa sera il suo ultimo atto in Piazza Italia con gli appuntamenti conclusivi del programma: il teatro di strada con SenorBì Busk, l'estrazione della lotteria della festa e, dalle 22.30, lo spettacolo di Sandro Murru Dj Show – Festival della Musica Dance 80-90-2000, che accompagnerà il gran finale dei festeggiamenti.

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