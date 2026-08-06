Rientra, almeno temporaneamente, l'emergenza legata alla raccolta della plastica. Dopo la sospensione del servizio comunicata nei giorni scorsi, il Comune ha individuato una soluzione che consentirà di garantire il regolare ritiro dei rifiuti, evitando ulteriori disagi ai cittadini.

Già da oggi, la plastica ritirata porta a porta è stata stoccata nei sei compattatori presenti all’ecocentro. “In questi giorni – spiega il sindaco, Beniamino Garau – abbiamo seguito costantemente, insieme agli uffici competenti, l'evolversi della situazione, lavorando per individuare una soluzione che assicurasse la continuità del servizio. L'intervento rappresenta però una misura temporanea, mentre proseguono le attività per superare in modo definitivo le criticità che hanno determinato l'interruzione del servizio. Continueremo a monitorare la situazione e informare tempestivamente i cittadini, che ringraziamo per la pazienza, il senso civico e la collaborazione dimostrati durante i giorni di difficoltà”.

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