i fondi
06 agosto 2026 alle 21:43
Maracalagonis, 220mila euro per costruire un chiosco nel Parco di CraboniIl contributo della Città metropolitana prevede anche laa realizzazione della condotta fognaria
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La Città metropolitana di Cagliari ha concesso al Comune di Maracalagonis un contributo di 220mila euro per realizzare nuovi interventi di valorizzazione del Parco di Craboni. Prevista la costruzione di un chiosco che il Comune affiderà a privati attraverso un bando. Sarà realizzata anche la condotta fognaria necessaria per poter aprire lo stesso chiosco.
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