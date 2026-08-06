Acquisire (tramite esproprio) i vecchi ruderi abbandonati nel centro di San Vito, demolirli e realizzare dei mini parcheggi. Il progetto avviato quasi quattro anni fa dalla Giunta comunale presieduta da Marco Antonio Siddi ha portato il primo risultato concreto: oggi è stata inaugurata un’area per la sosta in via Nazionale, a pochi metri da piazza Sardegna (fronte via Garibaldi). Un’area dove sino a pochi mesi fa sorgeva, appunto, un vecchio edificio disabitato.

I nuovi parcheggi sono di dimensioni ridotte (e hanno, comunque, un costo) ma il sindaco Marco Antonio Siddi ha sempre difeso il progetto. «Anche quattro o cinque parcheggi», ha sottolineato il primo cittadino, «fanno la differenza se, in una zona centrale, garantiscono un traffico più fluido e rendono il paese più decoroso. Contiamo di proseguire su questa strada».

Per evitare che l’area si trasformi un parcheggio fisso privato solo per qualcuno si potrà lasciare l’auto in sosta per massimo sessanta minuti (cartelli che indicano l'obbligo del disco orario già posizionati). Oltre all’utilità, è sempre complicato trovare un parcheggio nel centro di paese, l’iniziativa ha portato ad un abbellimento della via Nazionale. Un’altra area per la sosta, sempre al posto di un vecchio rudere, sarà ricavata in via Firenze.

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