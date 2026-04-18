Il Nuraghe Piscu di Suelli sarà al centro della prossima campagna pubblicitaria nazionale di Arborea. A comunicarlo ai cittadini è il sindaco Massimiliano Garau, che esprime soddisfazione per una scelta destinata a portare visibilità al territorio e al suo patrimonio storico.

La direzione artistica dello spot Arborea 2026 ha individuato il sito archeologico del centro della Trexenta tra diverse location candidate in tutta l’Isola. Un riconoscimento importante per uno dei luoghi simbolo della storia locale, che si prepara così a comparire sul piccolo schermo in una produzione destinata al pubblico nazionale. «Si tratta di un’occasione significativa per valorizzare il nostro patrimonio archeologico e promuovere l’immagine di Suelli e della Sardegna», sottolinea il primo cittadino.

Il Nuraghe Piscu, da sempre punto di riferimento identitario per la comunità, si conferma dunque non solo custode di memoria, ma anche protagonista di nuove forme di narrazione e promozione culturale. La scelta della location rappresenta infatti una vetrina di rilievo per il territorio, capace di coniugare storia, paesaggio e comunicazione contemporanea.

Nei prossimi mesi sono attese le riprese dello spot, che porteranno troupe e produzione nel cuore del sito archeologico. Un momento che si annuncia importante anche dal punto di vista economico e turistico, con possibili ricadute positive per l’intera area. Il Nuraghe Piscu, presto sotto i riflettori, si prepara così a raccontare la Sardegna a un pubblico sempre più ampio.

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