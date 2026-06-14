Suelli, giovane in carcere: deve scontare quattro anniL’uomo è stato trasferito a Uta
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Deve scontare quattro anni per una vecchia condanna. I carabinieri lo hanno rintracciato e arrestato comunicandogli un’ordinanza di carcerazione per espiazione di pena detentiva emessa dal Tribunale di Tempio Pausania. In cella è finito un 32enne disoccupato di Suelli.
L’uomo dovrà espiare una pena definitiva di oltre 4 anni di reclusione per una condanna per reati contro la persona commessi nel 2022 nella Provincia di Sassari.
Dopo essere stato informato del provvedimento e accompagnato in caserma per le formalità di rito, l’uomo è stato trasferito in carcere a Uta come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.