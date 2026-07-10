Un nuovo passo avanti per la viabilità comunale di Suelli. È stato firmato questa mattina il contratto per la realizzazione della nuova strada di accesso al cimitero, opera attesa che entra ora nella fase operativa. L’intervento arriva al termine di un iter che ha visto l’acquisizione delle aree necessarie, la progettazione e l’espletamento della gara d’appalto. Con la sottoscrizione del contratto potranno ora partire i lavori. «Manteniamo un impegno assunto con la comunità – commenta il sindaco Massimiliano Garau, appena riconfermato alla guida del Comune –. Dopo aver completato tutte le procedure amministrative, possiamo finalmente avviare un’opera che renderà più sicuro e funzionale l’accesso al cimitero. Continuiamo a lavorare con concretezza per migliorare i servizi e le infrastrutture del paese».

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