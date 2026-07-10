Una forma d'arte nata tra i dimenticati e gli oppressi della provincia americana, e sorta a cultura riverita in tutto il mondo: ed è ovviamente la "musica del diavolo" ancora una volta al centro della trentaseiesima edizione del Narcao Blues, già dall'anteprima in programma stasera al Parco Urbano di Capoterra. In scena l'americano Devon Allman e i suoi Blues Summit, con l'apertura affidata agli isolani Bad Blues Quartet a partire dalle 21:30.

Gli ospiti internazionali

Figlio del leggendario Gregg Allman, il musicista statunitense cresce immerso nell'eredità della formazione del padre, gli Allman Brothers Band, nell'intreccio del southern rock bianco del nero blues rurale. Cantautore e chitarrista, Devon continua a mantenere vivo il fuoco familiare traghettandolo in una dimensione contemporanea: e non a caso, con i suoi Blues Summit ha riunito una formazione prestigiosa, con altri profeti del blues quali Jimmy Hall, travolgente cantante e armonicista già voce dei Wet Willie e collaboratore di Jeff Beck, Bernard Allison, chitarrista e cantante anch'egli figlio d'arte, così come Claudette King, rampolla più giovane del grande B.B. King, dall'intensa e calda voce.

Un'ensemble che non si ferma qui, e che si arricchisce ancora di altri esperti musicisti a completarla: ossia Jackson Stokes (chitarra e voce), Nathan Graham (basso e cori), Mark Harris (tastiere e cori), David Gomez (percussioni, sassofono e cori) e John Lum (batteria).

I bluesman isolani

A precedere la leggendaria formazione saranno i Bad Blues Quartet, composti da Eleonora Usala alla voce, Federico Valenti alla chitarra, Edoardo Meledina al basso e Frank Stara alla batteria: attiva da oltre un decennio, la band cagliaritana ritaglia uno stile energico e personale, nel quale si mescolano blues, funk, rock e vecchia America. Dopo due album in studio e uno dal vivo, nel 2024 il quartetto ha pubblicato il terzo capitolo "White Gloves", prodotto dal celebre chitarrista statunitense Mike Zito e con i contributi di Cek Franceschetti, Davide Speranza e Alle B Good.

Una ricca anteprima prima che la rassegna entri nel vivo dal 22 al 25 luglio a Narcao, nella tradizionale cornice di piazza Europa, che ospiterà alcuni dei protagonisti della scena blues internazionale come Nikki Hill, Janiva Magness, D.K. Harrell, Taj Farrant, il duo Blood Brothers dello stesso Zito e Albert Castiglia, il supergruppo Desoto Tiger's Testimony, i Blues Against The Machine e Cyborg Zero. La manifestazione è stata realizzata con il sostegno di Comune, Regione e Fondazione di Sardegna.

© Riproduzione riservata