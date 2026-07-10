Al via a Sinnai e nella frazione turistica di Solanas, gli appuntamenti dell'Estate proposti dal Comune per il mese di luglio. In calendario «mostre fotografiche, iniziative educative, attività culturali, sport e momenti dedicati, si legge in una nota dello stesso Comune, che offriranno a cittadini e visitatori diverse occasioni per conoscere e vivere il territori». In fase di studio le manifestazioni di agosto e settembre.

Attualmente è in corso, la Coppa Città di Sinnai, storico torneo di calcio a 11, giunto alla 54ª edizione. Si gioca in serata al campo Bellavista, con le conclusione prevista per il sei agosto. La manifestazione rappresenta uno degli eventi sportivi più radicati della comunità sinnaese e uno dei tornei più longevi della Sardegna.

Il primo appuntamento culturale del mese, organizzato dall’Associazione Enti Locali per le Attività Culturali, si è tenuto ieri a "Su Stari de Tziu Rafieli Serreli", con il seminario-spettacolo “Il doppio di sei è… siamo: ancora noi”.

Da oggi al 27 luglio, l’Info Point di Solanas ospiterà “Beyond the Eye”, mostra fotografica curata da Giampaolo Sarti. Il 14 luglio, dalle 19 alle 21, in PiazzaSant'Isidoro, appuntamento con “Sulla strada giusta”, iniziativa di educazione stradale dedicata ai bambini. Attraverso attività pratiche, simulazioni e momenti ludico-educativi, i più piccoli potranno avvicinarsi alle principali regole della sicurezza stradale. Interverrà la Polizia locale.

Dal 19 luglio, il Museo Civico ospiterà “Storie e Memorie”, un percorso dedicato alla comunità attraverso le lettere conservate nell’archivio storico di Sinnai. Sempre negli spazi del Museo Civico, dal 19 luglio al 30 agosto, sarà visitabile “Tempo di Via Lattea”, mostra fotografica personale di Alessandro Casula. Entrambe le esposizioni seguiranno gli orari di apertura del museo.

Dal 21 al 26 luglio tornerà inoltre “Il Colore Rosa”, festival culturale giunto alla sua ventunesima edizione. Gli appuntamenti si svolgeranno tra la Biblioteca comunale e il Museo Civico di Sinnai, con un programma dedicato al teatro, alla cultura e alle diverse forme di espressione artistica.

Sabato 25 luglio, alle ore 21:00, parco Madonna della Fiducia a Solanas ospiterà la serata etno-gastronomica con musica sarda e prodotti tipici. L’intrattenimento sarà curato dall’Associazione Symponia con il gruppo Kadossène, mentre i comitati di Sant’Elena, Sant’Isidoro e Santa Vittoria proporranno diverse portate acquistabili nei punti ristoro.

A Solanas, come è noto, è operativo lo Smart Point turistico-culturale del Comune. Il servizio fornisce a cittadini e visitatori informazioni, assistenza e materiali sugli appuntamenti, sulle attrazioni e sulle attività culturali del territorio, offrendo anche supporto nell’accesso ai servizi digitali comunali. Si apre dal dal venerdì al lunedì dalle 9,30 alle 12,30.

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