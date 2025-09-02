Suelli: bambini protagonisti della rassegna di pittura “Dipingo e mi diverto”Sabato 6 settembre l’appuntamento organizzato dall’Università Trexentese della Terza età
Piccoli artisti crescono. In occasione della rassegna Estate Suellese 2025, l’Università Trexentese della Terza età organizza anche quest’anno la manifestazione “Dipingo e mi diverto” dedicata alla libera espressione dei piccoli artisti. Sabato 6 settembre, alle 18, nel sagrato della Chiesa San Pietro Apostolo si terrà la terza edizione della rassegna di pittura che vedrà protagonisti i bambini dai 5 ai 12 anni dell'intera zona.
I piccoli artisti potranno dipingere liberamente quello che desiderano, su tela e cartoncini, con colori acrilici, pennelli e matite. «La pittura creativa non è una semplice attività, ma è un modo per divertirsi ed esprimere se stessi. Aiuta ad usare i sensi, esprimere emozioni, esplorare processi, imparare i colori e creare situazioni visivamente ed esteticamente piacevoli», spiega Antonello Melis, presidente dell’Università della Terza età della Trexenta che, durante la serata, sosterrà e accompagnerà i bambini nella libera espressione della loro creatività. Previsti simpatici premi e riconoscimenti per tutti i partecipanti.
La rassegna Estate Suellese è promossa anche quest’anno dall’associazione turistica Pro loco e dall’amministrazione comunale di Suelli con il coinvolgimento e la partecipazione delle altre associazioni locali.