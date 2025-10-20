Operazione sui fondali di Genn'e Mari, a Torre delle stelle dove il Corpo Forestale di Vigilanza Ambientale, la Direzione generale della Protezione Civile, l’Associazione Sub Sinnai e il Comune di Sinnai hnno rimosso reti e nasse abbandonate nei fondali.

Le reti, localizzate a circa 30 metri di profondità, sono state disincagliate dai subacquei, imbragate e sollevate mediante l’impiego di palloni di sollevamento, quindi recuperate a bordo dei mezzi nautici e avviate allo smaltimento.

© Riproduzione riservata