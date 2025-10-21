Ancora un intervento con ruspe e rulli per sistemare la pista sterrata lungo l’alveo del Flumendosa. Lo sterrato che collega Villaputzu e Muravera adesso è di nuovo percorribile in sicurezza, senza le numerose buche che si formano soprattutto dopo le piogge. Ad intervenire la ditta incaricata dal Comune di Villaputzu che ha il compito, appunto, di aggiustare la pista.

Le risorse per la manutenzione sono state messe a disposizione dalla Regione. In base alla convenzione tra Comune e Regione ogniqualvolta si creano delle buche o dei dislivelli il Comune incarica la ditta per un pronto intervento. La convenzione ha una validità di 36 mesi (è stata siglata un anno fa) per un totale di 150mila euro.

Ancora nessuna certezza, invece, sul futuro del ponte di ferro. Ponte che è stato chiuso l’8 dicembre del 2023 tra mille polemiche per dei lavori di ristrutturazione. La riapertura era prevista a giugno di quest’anno ma in base ad alcune stime ad oggi è stato eseguito appena il trenta per cento dei lavori.

