Apre ufficialmente il nuovo ecocentro comunale, un servizio atteso dalla cittadinanza che entrerà in funzione da mercoledì 15 aprile, giorno a partire dal quale sarà possibile conferire i rifiuti secondo le modalità previste dall’amministrazione.

La struttura nasce con l’obiettivo di rafforzare la raccolta differenziata, ridurre l’impatto ambientale e garantire uno stoccaggio temporaneo corretto e controllato dei materiali, in un’ottica di maggiore sostenibilità e tutela del territorio.

Potranno accedere all’ecocentro i residenti del Comune e le attività autorizzate alla gestione dei rifiuti, secondo le disposizioni vigenti. Il servizio è pensato per agevolare il corretto conferimento da parte dei cittadini e migliorare complessivamente la qualità della raccolta differenziata. Tra le tipologie di rifiuti conferibili rientrano i materiali della raccolta differenziata, i rifiuti ingombranti e i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, sempre più presenti nella gestione domestica quotidiana.

L’ecocentro sarà operativo due giorni alla settimana: il mercoledì e il sabato, dalle ore 10 alle 12, garantendo così una finestra di accesso regolare e programmata per l’utenza. L’amministrazione comunale ha previsto precise regole di utilizzo e sicurezza: è vietato abbandonare rifiuti all’esterno dell’area, così come conferire materiali non consentiti. Sono inoltre proibiti il rovistamento e qualsiasi danneggiamento delle strutture. L’area sarà sorvegliata attraverso sistemi di videosorveglianza e controlli locali, con presidio dedicato. L’apertura dell’ecocentro rappresenta un passo significativo verso una gestione più efficiente e responsabile dei rifiuti, in cui la collaborazione tra cittadini e Comune diventa elemento centrale.

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