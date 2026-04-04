Strage di capre in un ovile a “Sa Nucci”, nelle campagne di Sinnai. Due pitbull dopo essersi allontanati da un’abitazione di campagna hanno fatto irruzione nel recinto del gregge azzannando e uccidendo trenta capre.

I familiari dell’allevatore hanno denunciato l’episodio alla Polizia locale, che ha subito avviato le indagini.

I due cani, che erano rimasti all’interno del recinto, sono stati catturati dagli operatori del canile Shardana. La Polizia locale ha ricostruito tutto l'accaduto risalendo anche al proprietario dei due pitbull.

Sul posto anche un veterinario della Asl che ha disposto il sequestro e l’osservazione sanitaria degli animali, che dovranno restare isolati sino all’11 aprile e senza essere sottoposti a trattamenti immunizzanti, per verificare eventuali sintomi di “rabbia”.

© Riproduzione riservata