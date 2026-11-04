Sostenere le attività produttive locali attraverso il dialogo diretto con chi fa impresa. È l'obiettivo delle visite avviate dall'amministrazione comunale di Ortacesus nelle aziende del territorio. Nei giorni scorsi una piccola delegazione dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Edoardo Di Martino, ha incontrato titolari e lavoratori di un’importante azienda del settore del legno con sede nella zona industriale del paese.

Nel corso della visita gli amministratori hanno potuto conoscere da vicino i reparti, le linee di produzione e i progetti in fase di realizzazione. Non è mancata anche l'occasione di provare una sedia in sughero, ideata e realizzata proprio a Ortacesus, esempio della capacità delle imprese locali di coniugare lavorazione artigianale e innovazione.

«È importante poter contare su realtà imprenditoriali che investono, creano lavoro e contribuiscono alla crescita del territorio, portando il nome di Ortacesus anche oltre i confini regionali», ha dichiarato il primo cittadino. L'area per gli insediamenti produttivi, situata all'ingresso del centro abitato, ha accolto nel corso degli anni diverse attività artigianali e industriali.

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