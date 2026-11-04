Grande partecipazione a Selegas per la due giorni di Saboris Antigus, che ha animato il paese della Trexenta con stand di prodotti tipici, degustazioni, musica, artigianato e maschere della tradizione sarda.

La manifestazione, giunta alla tredicesima edizione, ha trasformato le vie del centro in un percorso alla scoperta dei sapori e delle tradizioni del territorio. Un fine settimana ricco di appuntamenti, impreziositi dalla musica itinerante e conditi dai buoni sapori dei laboratori gastronomici. Ieri mattina gli stand del gusto e delle tradizioni hanno invaso il centro storico, dove i visitatori hanno potuto gustare la colazione "a s'antiga" con il flan di latte e partecipare in prima persona alle attività dedicate al miele e alle produzioni locali. Uno dei momenti più attesi è stata la sfilata delle maschere tradizionali sarde, con i Mamuthones di Mamoiada e i Mamutzones di Samugheo, seguita dagli spettacoli musicali e dai fuochi d'artificio conclusivi.

La tappa di Selegas, è la seconda del calendario, inaugurato il 25 ottobre a Gergei. Il viaggio di Saboris Antigus proseguirà domenica 8 novembre a Serri, il 15 novembre a Siurgus Donigala, il 22 a Gesico e il 29 a Suelli. A dicembre gli appuntamenti saranno il 6 a Guasila, il 13 a Nurri e il 20 a Mandas, ultima tappa della manifestazione che coinvolge nove comuni della Trexenta e del Sarcidano.

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