“Sto scontando un ergastolo, ma sono innocente”. Beniamino Zuncheddu è in carcere da 31 anni, condannato per una strage che sostiene di non aver mai compiuto. Nel 1991, in un ovile in territorio di Sinnai, una fredda notte di febbraio tre persone sono rimaste a terra uccise da una scarica di colpi d’arma da fuoco. Un quarto uomo è sopravvissuto, fingendosi morto nascosto dietro a una branda. È stato ritrovato la mattina successiva, gravemente ferito è stato soccorso e sottoposto a intervento chirurgico all’ospedale Marino di Cagliari.

Interrogato a caldo, il superstite ha detto di non aver riconosciuto l’assassino che indossava una calza velata da donna sul viso. Poche settimane dopo ha invece riconosciuto in Beniamino l’autore di quell’efferato delitto. E da lì è iniziato il calvario di questo ragazzo, all’epoca 26enne, che ha accettato la sentenza ma ha sempre professato la propria innocenza.

È di queste settimane la notizia della riapertura del processo: la Corte d’appello riesaminerà il caso e c’è già chi dice che l’assoluzione sia a portata di mano e che “questo sarà il più grave errore giudiziario d’Italia”.

Lo sostiene Valentino Maimone, giornalista, che gestisce il sito Errorigiudiziari.com dove oggi ha ospitato nel proprio programma Beniamino Zuncheddu, il suo avvocato Mauro Trogu e Benedetto Lattanzi, per parlare di questa dolorosa vicenda il cui peso è sulle spalle di Beniamino che spera solo di poter lasciare il carcere per la libertà.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata