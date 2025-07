Un incidente stradale ha paralizzato il traffico per circa 45 minuti al Poetto, in territorio di Quartu. Per cause ancora in corso di accertamento, verso le 8.30 di stamattina uno scooter ha perso il controllo ed è caduto in mezzo alla carreggiata, in viale Golfo di Quartu direzione Cagliari.

Sullo scooter erano in due, un uomo e una donna, rimasti lievemente feriti e portati al pronto soccorso per accertamenti con l'ambulanza. Sul posto anche il pronto intervento della polizia locale di Quartu.

Pesanti le ripercussioni per il traffico: l’incidente ha causato un ingorgo di 45 minuti che ha coinvolto anche viale Colombo, perché l'ambulanza si è dovuta mettere di traverso per i soccorsi. Si è resa necessaria una deviazione temporanea, con la circolazione che ora sta lentamente tornando alla normalità.

(Unioneonline/r.sp.)

