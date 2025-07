Emergenza cinghiali in pineta a Sinnai.

I consiglieri comunali di minoranza Roberto Loi, Cosimo Lai, Paride Casula, Aurora Cappai del gruppo "Uniti per Sinnai", Aldo Lobina, di "Sinnai libera", Walter Zucca, Roberta Simoni di Forza Italia, sollecitano la discussione del problema in Consiglio comunale.

Da qui la richiesta di inserimento nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio della discussione sull'emergenza cinghiali e l'esame di proposte per il loro contenimento.

«La presente - scrive l'intera minoranza - per sottoporre alla vo stra attenzione e richiedere l'urgente discussione in sede di Consiglio comunale riguardo la crescente emergenza legata alla presenza di cinghiali all'interno della pineta di Sinnai».

«Il problema, – aggiungo i consiglieri – come noto e purtroppo sempre più evidente, è serio e richiede un approccio altrettanto serio e determinato. Abbiamo riscontrato la presenza di almeno due mute di cinghiali nella Pineta, la cui popolazione è in costante espansione. Questa crescita è favorita da due fattori principali: l'assenza di predatori naturali e un ambiente estremamente propizio al loro sviluppo. Quest'ultimo è aggravato dalla facilità con cui questi animali reperiscono cibo, sia quello destinato ai gatti che quello fornito direttamente dalle persone».

I consiglieri Lobina, Simoni, Zucca, Loi, Cappai, Casula e Lai, sostengono che «è palese che in pineta diverse criticità non vengano gestite adeguatamente. Risulta evidente che la semplice installazione di cartellonistica che invita a comportamenti responsabili non può rappresentare una soluzione efficace. Allo stesso modo, i soli controlli non possono essere demandati unicamente ai pochi vigili urbani disponibili, la cui opera, per quanto preziosa, non è sufficiente a fronteggiare l'ampiezza del fenomeno». «Considerando la gravità della situazione e le sue potenziali implicazioni per la sicurezza dei cittadini e la tutela dell'ambiente -aggiunge la minoranza – si chiede formalmente che l'emergenza cinghiali nella venga inserita come punto all'ordine del giorno del prossimo Consiglio comunale. È fondamentale avviare una discussione approfondita per individuare e implementare strategie risolutive e sostenibili per il loro contenimento. Confidiamo –chiosano i consiglieri – nella vostra sensibilità e nel vostro tempestivo intervento per affrontare concretamente questa problematica».

Raffaele Serreli

