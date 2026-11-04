Attraversa a piedi sulla strada tra Decimomannu e San Sperate, ragazzo travolto: è gravissimoSono critiche le condizioni del giovane, chiusa la 130 per consentire i soccorsi
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Terribile incidente attorno alle 20:30 sulla strada che conduce da Decimomannu a San Sperate, vicino alla statale 130.
Un giovane è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a piedi, pare per raggiungere la casa di un'amica. Il conducente dell'auto non lo ha visto a causa del buio e lo ha travolto.
Violentissimo l'impatto, col ragazzo che è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Sul posto l'ambulanza del 118, con i medici che stanno tentando di rianimare il ferito che sarebbe in condizioni gravissime.
La 130 in direzione Iglesias è stata bloccata dai carabinieri per consentire i soccorsi.