Terribile incidente attorno alle 20:30 sulla strada che conduce da Decimomannu a San Sperate, vicino alla statale 130.

Un giovane è stato investito da un'auto mentre attraversava la strada a piedi, pare per raggiungere la casa di un'amica. Il conducente dell'auto non lo ha visto a causa del buio e lo ha travolto.

Violentissimo l'impatto, col ragazzo che è stato scaraventato a diversi metri di distanza. Sul posto l'ambulanza del 118, con i medici che stanno tentando di rianimare il ferito che sarebbe in condizioni gravissime.

La 130 in direzione Iglesias è stata bloccata dai carabinieri per consentire i soccorsi.

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