Al via i lavori per la realizzazione del nuovo asfalto nel tratto della Statale 128 al chilometro 28 in direzione Mandas, dopo il passaggio a livello tra Suelli e Gesico. Il sopralluogo non ha evidenziato criticità: è arrivato perciò il via libera alla realizzazione degli interventi in programma.

È stato invece riaperto al traffico il tratto della Statale 128 proprio all’altezza del passaggio a livello vicino al bivio di Gesico: oltre alla realizzazione del nuovo asfalto, è stato accuratamente eliminato il dislivello così poco apprezzato dagli automobilisti perché considerato poco agevole.

I sindaci Umberto Oppus (Mandas), Terenzio Schirru (Gesico) e Damiano Aresu (Pimentel) hanno tenuto un incontro con il Capo-compartimento Sardegna dell’Anas, Salvo Campione, nel quale sono state affrontate una serie di questioni legate alle problematiche più urgenti e alle eventuali soluzioni riguardanti i problemi di viabilità sul territorio.

«Entro questo mese - fa sapere Oppus - sarà predisposto il progetto preliminare per mettere in sicurezza gli smottamenti e le frane provocate dall'evento alluvionale del 27 aprile scorso. Stiamo lavorando inoltre, con il coinvolgimento di Arst, alla programmazione degli interventi per il rifacimento dei passaggi a livello prima e dopo Mandas».

