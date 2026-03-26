Stalking e maltrattamenti in famiglia, arrestato a QuartuPer il 45enne disposti i domiciliari con braccialetto elettronico
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I Carabinieri della Stazione di Quartu hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nei confronti di un 45enne.
Il provvedimento, emesso dal gip del Tribunale di Cagliari, scaturisce dalle indagini condotte dai militari dell'Arma per presunti atti persecutori e maltrattamenti in famiglia. Secondo le indagini, l'uomo si sarebbe «reso protagonista di reiterate condotte vessatorie rivolte contro i propri familiari, creando un perdurante clima di disagio e un fondato timore per la loro incolumità».
Dopo averlo rintracciato, i Carabinieri lo hanno accompagnato nei propri uffici per gli accertamenti necessari al termine dei quali è stato riaccompagnato a casa, dove dovrà osservare la misura cautelare restando a disposizione dell’autorità giudiziaria.
(Unioneonline)