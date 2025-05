Per dieci giorni il mare a sud della Sardegna (al largo) è dichiarato pericoloso. L’avviso è della Guardia costiera ed è legato ad “attività di sommergibile in immersione”: su richiesta della Marina si è reso «necessario regolamentare la zona di mare interessata dall’esercitazione per motivi di sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare nonché a tutela della pubblica incolumità».

La zona interessata, stando alle coordinate, va dall’isola di San Pietro fino a Terra Mala e si spinge per molte miglia al largo di Teulada e del Golfo degli Angeli.

Dal 14 maggio al 24 l’enorme spazio indicato «è dichiarato pericoloso per la navigazione marittima e la sosta di unità in genere, nonché per l’esercizio della pesca ed a tutte le attività connesse all’uso del mare. Le unità in navigazione», prosegue l’ordinanza, «devono procedere prestando particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca, al fine di prevenire potenziali situazioni di pericolo».

(Unioneonline/E.Fr.)

