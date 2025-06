Una piazza più bella e ancora più vivibile di fronte a quello che sarà il nuovo municipio di Olia Speciosa e una serie di interventi per collegare in maniera armonica la stessa piazza con le scuole, la chiesa, l’ambulatorio, le poste e la banca. Il progetto da 600.000 euro è stato finanziato dalla Regione.

«Un’opera centrale nel programma di riqualificazione urbanistica sociale e ambientale della nostra borgata», spiega il sindaco di Castiadas Eugenio Murgioni, che segnala come la piazza «sarà trasformata in un grande spazio pubblico, moderno, sostenibile e accogliente. Un luogo di incontro e condivisione, che collegherà in modo armonico i principali punti di riferimento di Olia Speciosa».

L’intervento prevede il completamento dell’asse viario principale, con marciapiedi e spazi di sosta completamente rinnovati, percorsi pedonali e ciclabili, una mobilità più sicura e accessibile e un sistema coerente e integrato di spazi pubblici. Saranno utilizzati materiali ecocompatibili, finiture ispirate ai colori naturali del territorio e essenze vegetali della macchia mediterranea, per creare un ambiente armonico e di qualità.

© Riproduzione riservata