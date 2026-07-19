Il sindaco di Decimoputzu, Antonino Munzittu, è infuriato: «In questi giorni i cittadini soffrono a causa del caldo e, come se non bastasse, da venerdì molti putzesi sono rimasti senza corrente elettrica per distacco dell’Enel». Munzittu continua: «Venerdì sera, in una zona del paese, è mancata la corrente elettrica fino alle 4 del mattino di sabato. Questo ha comportato la chiusura delle attività con grande perdita dal punto di vista economico. Ma soprattutto – continua il sindaco – ci sono stati disagi per i malati e per tutta la popolazione residente nella zona».

Sabato ci sono stati nuovamente distacchi di corrente elettrica: «Ciò vuol dire che se la corrente manca sempre nello stesso rione esiste qualche problema che deve essere risolto», aggiunge Munzittu. «Non è possibile che questi disagi colpiscono le persone più deboli, ci sono persone ammalate che necessitano di apparecchi sanitari, elettrici per poter fare la terapia». La richiesta del sindaco: «Chiedo un intervento dell’Enel per risolvere il problema per questi distacchi di corrente affinché non ci siano più disagi. Ed eventualmente chiedo di dotare la cabina di un gruppo elettrogeno, in modo che quando manca la corrente si possa garantire il rifornimento a tutte le case, commercianti e non».

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