Paesaggi, nature morte, ritratti di uomini e animali, feste e tradizioni popolari. C’è tutto questo negli acquerelli realizzati dagli allievi dell’Università della Terza Età di Quartu Sant’Elena e della sede staccata di Soleminis durante l’anno accademico 2025/2026.

Il corso, tenuto dal maestro Archimede Scarpa, ha consentito ai partecipanti di apprendere le principali tecniche per il disegno che utilizza pigmenti miscelati con acqua e gomma arabica e si basa sulla gestione dell’acqua.

Le opere saranno in mostra il 31 maggio nel Centro polifunzionale di via Sirios dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. L’occasione per ammirare il talento e il percorso artistico degli allievi e condividere insieme una giornata dedicata all’arte e alla cultura.

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