Arriva un’importante svolta per la sicurezza del territorio del Sarcidano e dell’alta Trexenta. Il Comune di Mandas ha ottenuto dal Ministero dell’Interno il finanziamento per la realizzazione del nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco, un’opera attesa da anni e considerata strategica per rafforzare il presidio delle emergenze nell’area.

Ad annunciarlo è stato il sindaco Umberto Oppus, che ha parlato di «una giornata di grande soddisfazione» dopo il lungo confronto avviato con il Ministero dell’Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Il progetto prevede la costruzione di una sede moderna e funzionale da circa 4 milioni di euro, che sorgerà nell’area messa a disposizione dal Comune e individuata dal Comando dei Vigili del Fuoco come la più idonea per ospitare la struttura.

«Ci abbiamo creduto tanto – ha dichiarato Oppus – e oggi possiamo finalmente compiere un passo decisivo verso un obiettivo inseguito da anni». Il finanziamento consentirà ora all’amministrazione comunale di inserire la somma in bilancio e avviare immediatamente la fase di progettazione, primo passo concreto verso l’appalto e la successiva realizzazione della caserma.

La nuova struttura rappresenterà un presidio fondamentale non solo per Mandas ma per tutto il territorio circostante, garantendo interventi più rapidi ed efficienti in caso di incendi, incidenti ed emergenze ambientali. Un investimento rilevante sotto il profilo infrastrutturale, ma anche sociale, destinato a migliorare la sicurezza di decine di comunità dell’entroterra. Per il paese si tratta di un traguardo particolarmente significativo: il nuovo distaccamento dei Vigili del Fuoco viene infatti considerato da tempo una priorità strategica per un territorio vasto e spesso esposto, soprattutto nei mesi estivi, al rischio incendi.

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