Importante traguardo per la Lavs di Pula: l’associazione di volontariato del paese, che fa parte dell’Anpas, festeggia i 40 anni di attività. Da sempre al servizio della comunità, la Lavs – fondata il 26 maggio del 1986 da Antonio e Gino Casula, Benedetto Mura, Giampaolo Sanna, Giovanni Stara, Giuseppa Lai, Giovanna Pala, Margherita Casu – continua ad essere un punto di riferimento per il paese non solo nel trasporto sociosanitario, ma anche in materia di protezione civile.

Stefania Gelidi, presidente della Lavs, spiega nonostante siano passati quattro decenni dalla sua fondazione, lo spirito dell’associazione sia sempre lo stesso: «Nonostante la crisi che il volontariato vive ed ha vissuto anche in passato, la nostra capacità di resilienza e ascolto ci ha permesso di superare le difficoltà. Oggi, tra volontari e sostenitori, contiamo 64 soci, ma per garantire più servizi alla comunità servono più persone come noi che decidono di non voltarsi dall’altra parte ma di essere fautori di una società più giusta e solidale. Lo scorso anno abbiamo garantito 479 interventi in emergenza 118, più 135 trasporti ordinari: le ore complessive di volontariato sono state 3892. Numeri che dimostrano come la Lavs sia a disposizione dei cittadini».

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