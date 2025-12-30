Soleminis aderisce al progetto regionale sulla cybersicurezzaPrevista la realizzazione nelle scuole di iniziative per sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi del web e della tecnologia
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
C'è anche il centro del Parteolla tra i comuni finanziati dalla Regione per la realizzazione di iniziative nelle scuole finalizzate a sviluppare una maggiore consapevolezza sui rischi del cyberspazio e sull'uso delle tecnologie digitali. Il progetto, rivolto agli studenti delle scuole medie, punta a rafforzare l'integrazione delle competenze digitali nelle attività didattiche. A disposizione ci sono circa 8.000 euro che saranno utilizzati per promuovere azioni di supporto alla transizione digitale e alla sensibilizzazione dei giovanissimi sul tema della sicurezza cibernetica e dei rischi connessi all'utilizzo dei social.