A Gesico si tiene la festa che chiude ufficialmente il Carnevale in Trexenta. In piazza Umberto, “Sa Panga”, bambini e famiglie animano il centro del paese con maschere, coriandoli e musica, per una serata all'insegna dell'allegria.

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco con il sostegno del Comune e della Protezione civile, ha richiamato tante famiglie del territorio. Protagonisti assoluti i più piccoli, impegnati nella mini sfilata in maschera, nei giochi e nelle animazioni. Applausi per lo spettacolo tra magia, gag e palloncini che sta coinvolgendo il pubblico, mentre nell’aria si diffonde il profumo delle zeppole preparate e distribuite in piazza.

Gran finale con la tradizionale pentolaccia, momento atteso dai bambini che decreta simbolicamente la chiusura del Carnevale nel territorio. Con questa serata di festa, Gesico saluta il periodo delle maschere e rinnova una tradizione che unisce comunità e famiglie nel segno della condivisione.

