Bacche scivolose nelle aree verdi di Quartu. Dopo le numerose segnalazioni dei frequentatori di piazza IV Novembre e della piazzetta Sant’Efisio tra le vie Garibaldi e XX Settembre, ieri le squadre di operai della De Vizia sono intervenute per pulire la pavimentazione dei due spazi al centro della città frequentati da tantissime persone. Con l’aiuto di pompe e scope sono state eliminate le bacche che in questo periodo cadono dagli alberi rendendo il pavimento appiccicoso con il rischio di cadute.

<Per fortuna hanno ripulito > dice un frequentatore della piazza Carlo Ricci, <il problema però è che queste bacche cadono in continuazione e così qualche ora dopo la pavimentazione è di nuovo ricoperta e appiccicosa. Dovrebbero sfoltire almeno gli alberi perché non lo fanno da tanto>. Oppure, aggiunge Rita Cogoni, <potrebbero tagliare queste piante e sostituirle con altre che non creano questo tipo di problemi. La pavimentazione è scivolosa e non si riesce nemmeno a passare. Eppure queste piazze sono molto importanti perché c’è ombra e si sta bene>.

Pulizie straordinarie anche nel portico di viale Colombo , privato ma a uso pubblico, dove un paio di volte al mese passa uno speciale mezzo che pulisce e disinfetta la pavimentazione e stacca anche le gomme da masticare di cui è disseminato lo spazio. Il portico è da tempo preso di mira dagli incivili che non solo fanno i loro bisogni in ogni angolo ma che hano imbrattato tutit i muri.

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