Un’altra giornata di grande emergenza sul fronte incendi in Sardegna. Soprattutto al Sud, e non solo a Portoscuso dove sono state anche evacuate alcune famiglie.

Un grosso rogo è divampato nelle primissime ore del pomeriggio nelle campagne di Sinnai, in località San Gregorio a ridosso della Vecchia Orientale. Risultano due punti di fuoco nella piccola frazione, dove è stato dirottato un Superpuma che stava operando su Portoscuso. Sul posto sono intervenuti anche un elicottero proveniente dalla base di Villasalto, un elicottero dell’Aeronautica militare di stanza a Decimomannu e due Canadair.

Le fiamme hanno rapidamente aggredito diversi ettari di macchia mediterranea avvicinandosi pericolosamente alle abitazioni, tanto che alcune sono state evacuate ed è a rischio il complesso religioso Casa monsignor Angioni, di cui si sta valutando l’evacuazione delle suore e dei residenti.

Coordina le operazioni di spegnimento il D.O.S. della Stazione Forestale di Campu Omu.

Altri incendi che hanno richiesto l’invio di un elicottero sono scoppiati nelle campagne di Uta (località Is Stracoxiu) e di San Vito (località San Priamo).

(Unioneonline/L)

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