Prosegue a Mandas la festa patronale dedicata a San Giacomo Apostolo, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità, che fino a domani, domenica 26 luglio, unisce momenti di fede, tradizione e intrattenimento con un ricco calendario di eventi religiosi e civili. Oggi, sabato 25 luglio, alle 17.30, nell’area dell’ex Convento di San Francesco, spazio ai più piccoli con Baby Fun, tra giochi, animazione, baby dance, palloncini, cabaret, bolle di sapone giganti, evoluzioni acrobatiche e il Bike Riffo Show. In serata, alle 22, sempre all’ex Convento di San Francesco, andrà in scena lo spettacolo musicale “Nostalgia Anni 90”, il party-show dedicato ai grandi successi degli anni Novanta, seguito dal Dj set.

Domani il gran finale della manifestazione. Alle 19, all’ex Convento di San Francesco, salirà sul palco Rock’n Cricca, una maxi band composta da circa cento musicisti che proporrà una scaletta interamente dedicata al rock, in collaborazione con la Scuola Civica di Musica di Mandas, l’associazione culturale La Quinta Mobile di Suelli e la Scuola Civica di Musica di Suelli. Alle 21 è prevista l’estrazione della sottoscrizione a premi, mentre alle 22 chiusura affidata al concerto dei Fiore Nero, tribute band dei Nomadi, con lo spettacolo “Dentro il tempo Tour 2026”, seguito dal Dj set.

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