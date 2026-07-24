La Guardia turistica di Solanas sarà aperta e operativa da lunedì 27 luglio fino al 15 settembre, con presenza del personale medico assegnato secondo la programmazione della Asl. Gli orari di apertura verranno comunicati settimanalmente in base all’organizzazione del personale medico. La sede è nella Via Santa Barbara 3, a Solanas (frazione turistica di Sinnai). Questi gli orari della prima settimana di apertura da luendì 27 luglio al 2 agosto.

Lunedì 27 e Martedì 28 luglio la Guardia medica aprirà dalle 15 alle 18. Da Mercoledì 29 luglio a domenica 2 agosto, 10 alle 18.

La comunicazione è firmata dal direttore di Distretto Quartu-Parteolla, Dott. Pierpaolo Pateri (estensore: Christian Tradori), ed è indirizzata per conoscenza a vari destinatari: Sindaco di Sinnai, Direzione Generale ASL, Responsabile C.O. 118, Carabinieri di Sinnai, referente distrettuale e altri uffici. <E' stato fatto un grosso sforzo-ha detto Roberto Demontis, assessore alla Sanità del Comune di Sinnai: devo dire chec'è stata grande collaborazione degli Enti sanitari preposti, arrivando alla fine alla disponibilità dei due medici. Un serizio importantissio in un'area turistica come questa dove in questo periodo si riversano migliaia di vacanzieri>. Stamattina c'è stata la vista dello stesso dotto Demontis e della sindaca Barbara Pusceddu e del comandante della Polizia locale Giuseppe Fiori: si è preso atto della funzionalità della struttura>.





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