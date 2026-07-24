Non sono stati ritirati i due licenziamenti contestati dai sindacati alla Fluorsid, né l'azienda avrebbe convocato l'incontro richiesto. Di conseguenza, dopo l'assemblea dei dipendenti, le segreterie territoriali Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil, assieme alle Rsu, hanno promosso un presidio per il prossimo 31 luglio, dalle 8 alle 11 davanti allo stabilimento.

«L'iniziativa - fanno sapere i sindacati - sarà aperta alle istituzioni, ai sindaci del territorio e alla stampa, con l'obiettivo di informare la pubblica opinione su quanto sta accadendo a Macchiareddu per responsabilità dei vertici Fluorsid».

Per il 29 luglio alle 12 è stata convocata una riunione dall'assessorato all'Industria con l'obiettivo di informare i sindacati sui contenuti dell'incontro con Fluorsid del 22 luglio. «È evidente», sostengono i segretari Giampiero Manca (Filctem), Mattia Carta (Femca) e Pierluigi Loi (Uiltec), «che se l'azienda non dovesse ritirare i due licenziamenti e riaprire il confronto, saremo costretti a elevare il livello di mobilitazione per riportare alla normalità una situazione che, incomprensibilmente, questa società, destinataria di fondi pubblici, sta gestendo in modo unilaterale e disorganico».

(Unioneonline)

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