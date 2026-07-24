Dopo alcuni anni di chiusura riapre la Guardia medica nella frazione turistica di Solanas. Due i medici che hanno dato la loro disponibilità. Stamattina la consegna della sede lungo la provinciale di Santa Barbara, alla presenza dei sanitari, della sindaca Barbara Pusceddu, dell'assessore alla Sanità Roberto Demontis e del comandante della Polizia locale capitano Giuseppe Fiori.

La Guardia medica sarà aperta al pubblico da lunedì. «Una grossa conquista- hanno commentato la sindaca Pusceddu e l'assessore Demontis -: per Solanas che durante tutta l'estate con i suoi 200 abitanti, ospita turisti e villeggianti, un presidio davvero importante, necessario per la sicurezza sanitaria del territorio. La sede non poteva restare ancora chiusa: l'anno scorso, era mancata la disponibilità di medici: nei giorni scorsi la bella notizia arrivata attraverso la Asl. I medici ci sono».

A Solanas, non aprirà invece la farmacia: la sede c'è, ha operato anche lo scorso anno, ma quest’anno nnon si è riusciti ad avere la disponibilità di un farmacista.

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