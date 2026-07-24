Una pattuglia della Stazione forestale di Sinnai, nel pomeriggio di ieri, ha tratto in salvo due escursionisti dispersi nella foresta dei Sette Fratelli, operando in un'area impervia e in una giornata classificata con codice arancione per alto pericolo di incendi.



Le operazioni, avviate intorno alle ore 13, si sono svolte in uno scenario particolarmente aspro, roccioso, caratterizzato da canaloni e fitta macchia mediterranea. Alle ore 16 e 10 circa, i due escursionisti sono stati avvistati e recuperati in località Baccu S’Arridellaxiu, nel territorio comunale di Sinnai e, successivamente, riaccompagnati alla loro auto sulla Campuomu. Entrambi erano in buone condizioni fisiche e non hanno necessitato di assistenza sanitaria.

Operazioni di questo tipo, rende noto il Corpo forestale, risultano particolarmente critiche «in quanto svolte nel pieno della campagna antincendio e in concomitanza con il massimo sforzo operativo del personale sul fronte dei roghi boschivi».

(Unioneonline/A.D)

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