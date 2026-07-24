Abbanoa ha avviato un potenziamento del sistema di trattamento delle acque nel potabilizzatore "La Tavernetta", l'impianto che rifornisce i comuni di Sarroch, Villa San Pietro, Pula e Domus de Maria. La decisione è stata presa a seguito del peggioramento della qualità dell'acqua grezza in ingresso, un fenomeno che, spiega il gestore idrico, si verifica tipicamente durante il periodo estivo a causa delle elevate temperature che incidono sulle risorse idriche prelevate dagli invasi.

I tecnici sono intervenuti intensificando il processo di potabilizzazione e attivando procedure specifiche per contrastare gli effetti delle variazioni riscontrate nell'acqua in arrivo all'impianto. Abbanoa rassicura gli utenti: l'acqua distribuita attraverso la rete idrica è idonea al consumo umano e la situazione è costantemente monitorata. Della modifica al processo di trattamento è stata informata anche l'Azienda sanitaria locale.

Parallelamente è stato predisposto un programma straordinario di controlli analitici che interesserà tutte le fasi del sistema: dalle diverse sezioni del potabilizzatore ai serbatoi di accumulo, fino ai punti di campionamento della rete idrica dei quattro comuni serviti. L'obiettivo è seguire l'evoluzione del fenomeno lungo l'intera filiera e verificare la stabilità del sistema di trattamento.

Durante questa fase potrebbero verificarsi temporanee variazioni delle caratteristiche organolettiche dell'acqua, come sapore, odore o colore, che saranno oggetto di ulteriori verifiche e dell'eventuale affinamento dei processi di trattamento.

Al termine della campagna di monitoraggio, Abbanoa valuterà l'adozione di ulteriori interventi di ottimizzazione per garantire il mantenimento degli standard qualitativi dell'acqua destinata al consumo umano e migliorare le condizioni di esercizio dell'impianto e della rete di distribuzione.

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