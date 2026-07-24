Hanno preso il via i lavori per la riqualificazione delle case popolari di Santa Lucia, nella zona di Sant’Antonio a Quartu. Gli operai stanno sistemando i ponteggi per procedere prima di tutto alla sistemazione delle facciate che da tempo si trovano in condizioni critiche, soprattutto in una parte delle palazzine. I lavori rientrano nel progetto RinnovArea che è il piano straordinario di riqualificazione delle case popolari portato avanti da Area. A Quartu l’intervento riguarda 122 alloggi: 92 nel quartiere di Santa Lucia e 30 in quello di Sant’Antonio con un finanziamento totale di 2 milioni di euro. Gli interventi riguardano l’impermeabilizzazione delle coperture, il risanamento dei balconi, intonaci e tinteggiature, la sistemazione degli scarichi e il rifacimento di bagni e servizi. Negli ultimi due mesi, da quando è stato inaugurato il Piano, sono stati consegnati i primi lavori in tutti i territori dell’Isola. Lavori che in ambito regionale sono compresi in un programma da 300 milioni. Il Piano RinnovArea infatti interessa tutti i territori, dai più piccoli e decentrati ai Comuni più grandi come Quartu. Prima dell’avvio dei lavori Area aveva invitato i residenti a rimuovere, <tutte le opere non autorizzate e presenti nell’edificio, come depositi, pompe di calore, antenne, coperture metalliche e murature>.Impresa non facile laddove negli anni sono state realizzate modifiche, coperture, vetrate e dove ovviamente sono stati sistemati i condizionatori per sopravvivere al gran caldo estivo.

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