Attivato un nuovo servizio gratuito per ricevere sul cellulare notizie istituzionali, informazioni sugli eventi, allerte meteo, scadenze e avvisi importanti.

Le comunicazioni del Comune arrivano direttamente sul cellulare dei cittadini. L’amministrazione comunale di San Nicolò Gerrei ha attivato un nuovo servizio di messaggistica tramite WhatsApp, denominato “San Nicolò Gerrei News”, con l’obiettivo di garantire una diffusione più rapida delle informazioni di interesse pubblico.

Attraverso il nuovo canale gli iscritti potranno ricevere aggiornamenti riguardanti le notizie istituzionali, gli eventi e le iniziative organizzate nel territorio, le allerte meteo, le comunicazioni di emergenza, le scadenze e gli avvisi più importanti.

«Vogliamo rendere la comunicazione più semplice, tempestiva ed efficace, portando le notizie del Comune direttamente sul cellulare dei cittadini», spiega il sindaco Stefano Soro.

Il servizio è completamente gratuito. I messaggi saranno inviati in modalità broadcast: i destinatari non potranno vedere i numeri telefonici o i contatti degli altri iscritti. Il canale avrà una funzione esclusivamente informativa e non sarà quindi possibile utilizzarlo per richiedere assistenza o ricevere risposte tramite chat.

Per aderire è necessario compilare un apposito modulo presso il Punto di facilitazione digitale, ospitato nella biblioteca comunale e aperto dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 14. Una volta completata l’iscrizione, l’utente riceverà un messaggio di conferma e dovrà salvare nella propria rubrica il numero dal quale vengono inviate le comunicazioni di “San Nicolò Gerrei News”.

Sarà possibile cancellarsi in qualsiasi momento inviando un messaggio con la parola “CANCELLAMI”. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito istituzionale del Comune o rivolgendosi all’ufficio del Punto di facilitazione digitale.

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